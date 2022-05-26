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Группа инженеров из Китая и США смогли создать самого маленького в мире шагающего робота, который управляется дистанционно. По внешнему виду он похож на краба. Статью о своем изобретении ученые опубликовали в журнале Science Robotics.

Такие маленькие роботы могут использоваться в хирургических операциях, когда необходимо очистить артерии, остановить внутреннее кровотечение, удалить раковую опухоль в труднодоступном месте.

Новый робот пока не готов к применению в медицине, но он станет основой для создания крошечных роботов в будущем. Автор проекта Хуан Юнган из Северо-Западного университета в Иллинойсе рассказал: «Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, робот может передвигаться со средней скоростью, равной половине длины его тела в секунду».

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