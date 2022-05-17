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Членство Финляндии и Швеции в НАТО приведет к тому, что страны окажутся перед дилеммой безопасности. Об этом сообщили эксперты китайского издания Global Times.

Обозреватели отметили, что это членство приведет к потере автономии в отношениях с Россией. В публикации отмечено: «Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов».

Китайские эксперты считают, что США используют украинский кризис для реализации своих интересов. Они хотят вернуть Европу полностью под свой контроль. Вашингтон всеми путями пытается добиться, чтобы Европа согласилась на компромисс с США как по вопросам безопасности, так и в других сферах.

В Кремле отметили, что решение Финляндии и Швеции вызывает обеспокоенность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва станет внимательно следить за всеми последствиями вступления этих стран в НАТО.

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