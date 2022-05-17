Кризис на Украине полностью изменит все современное мироустройство. Такое мнение высказали китайские эксперты в издании Global Times.

По мнению авторов публикации, господству США и Запада приходит конец. После завершения холодной войны Вашингтон использует все средства, чтобы сохранить систему, в которой ведущую роль играет Запад. Это система основана на том, что США «владычествуют» над всеми, а не относящиеся к Западу государства считаются неполноценными и должны следовать за ними.

Китайские эксперты назвали Россию “революционером”, который решился на изменение мирового порядка. У Москвы есть важная цель, которая основана на разрушении сложившегося однополярного мира, где правит гегемония США. Российская сторона стремится добиться формирования многополярного мира.