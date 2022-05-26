В мае Китай собирается купить всю российскую нефть, которая идет по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан. Сейчас для ее транспортировки успешно применяются танкеры компактных размеров, которые доставляют «черное золото» в Южную Корею.

В порту Йосу осуществляется перегрузка нефти на другие танкеры, идущие в КНР, пишет издание Bloomberg. Данная схема хоть и сложнее прямой транспортировки непосредственно в Китай, однако она дает возможность избежать проблем, связанных с санкциями против РФ.

Все дело в том, что многие крупные судовладельцы не хотят обслуживать грузы из России. Именно поэтому был использован креативный подход с небольшими танкерами, которые загружаются в российском Козьмино и отправляются в Южную Корею.