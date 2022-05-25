Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил об учениях, которые китайская армия провела в непосредственной близости от Тайваня. Он заявил, что эти маневры были предостережением для Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Ши И напомнил, что США в последнее время проявляют повышенную активность в поставках Тайваню оружия, а также делают агрессивные заявления в адрес Китая. Именно поэтому было проведено патрулирование у берегов островного государства и маневры в режиме реальных боевых действий.

Напомним, что ранее издание The New York Times заявило, что Соединенные Штаты намерены отправить в Тайвань противокорабельное вооружение, РСЗО и истребители F-16. Помимо этого, они намерены делиться с островным государством разведывательной информацией.