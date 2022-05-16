Пекин призывает страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, клеветать правительство страны, в том числе поднимать вопрос Тайваня. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В ходе своего выступления политик заявил, что позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и морскими делами ясна и последовательна. Он отметил: “Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика, не стоящая хлопот”.

Кроме того, он призывает прекратить направлять к граница других стран военные самолеты и корабли, не имея для этого никакого повода, а только для того, чтобы продемонстрировать свою силу. Чжао Лицзянь предложил “Большое семерке” сконцентрироваться на мире.