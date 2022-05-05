Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко приехал в Мариуполь и обошел окрестности “Азовстали”. Также вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он побывал на заводе Ильича и в морском порту.

В ходе своего визита Сергей Кириенко общался с местными жителями. Он обратил внимание на то, что в ближайшее время начнется восстановление гражданской инфраструктуры города и оказание помощи населению, пострадавшему в ходе войны.

Кроме того, Кириенко посетил Донской химико-металлургический завод, который первый в регионе начал свою работу после освобождения территории. Это крупнейшее промышленное предприятие Донбасса. Также Кириенко побывал в Волхованском районе.

Сразу после поездки Кириенко в Донецк туда прибыла команда управленцев из России. Они будут оказывать содействие в восстановлении предприятий и оказании помощи людям.