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Кризис, с которыми столкнулись отечественные кинотеатры, уже начал приводить к их закрытию. Газета “Известия” пишет, что в Москве стали прекращать работу кинозалы, расположенные в торговых центрах.

Издание уточняет, что кинотеатры в “моллах” стала закрывать крупнейшая сеть на рынке “Синема Парк/Формула Кино”. Однако с прекращением работы кинозалов у их владельцев стали возникать проблемы. С торговыми центрами изначально были заключены нерасторжимые договоры аренды. То есть раньше времени выходить из них нельзя. По всей видимости, спор между собственниками ТЦ и кинозалов будет решать суд.

Непростые условия для отечественных кинотеатров сложились с начала марта этого года. Тогда крупные голливудские студии на фоне спецоперации на Украине заявили о прекращении сотрудничества с российскими прокатчиками своих картин и отменили уже запланированные премьеры. В Ассоциации владельцев кинозалов спрогнозировали, что из-за таких изменений кинотеатры в России начнут закрываться уже в 20-х числах мая, а к концу лета перестанет работать большинство из них. По данным специалистов, основная выручка отечественных кинозалов приходилась как раз на показ американских фильмов.

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