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Украина направляет в район Одессы дополнительные силы, которые будут задействованы в районе острова Змеиный. Подробности сообщает издание “Военное обозрение”.

Власти Киева продолжают строить планы по захвату острова. Они предпринимают попытки прорваться к выходу из Одессы. Именно для этих целей Украина продолжает концентрировать дополнительные силы, которые смогут действовать в районе острова.

По имеющейся информации, в город уже было переброшено несколько вертолетов. У Одессы зафиксированы катера. Кроме того, повысилась активность беспилотных летательных аппаратов.

Предположительно отправлен ЗРС С-300 в район села Желтый Яр, который расположен в в Татарбунарском районе Одесской области. Комплекс предназначен для обеспечения контроля воздушного пространства над островом.

Официальных данных по поводу усиления пока не предоставлено.

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