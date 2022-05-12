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Украинские эксперты заявляют, что Россия в ходе проведения спецоперации на Украине потратила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет “Кинжал”. Они утверждают, что эти данные были представлены Пентагоном. Подробности сообщает издание “Военное дело“.

Но информация, распространяемая украинскими аналитиками, не имеет обоснования, так как «идеального подсчета» использованных российских ракет нет. При этом киевские эксперты предоставляют незасекреченную информацию, которая была озвучена на брифинге штабом Минобороны РФ.

Украинские аналитики с недоумением констатируют, что российские ракеты были использованы для уничтожения “какого-то стационарного склада”. Это их очень удивляет. Но при этом они забывают добавить, что российские военные уничтожили подземное хранилище, которое строилось с тем расчетом, что оно сможет выдержать ядерный удар. Поэтому назвать это простым складом очень сложно.

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