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Киев бросил в бой свой последний козырь – экспериментальную самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Парадокс заключается в том, что она еще даже не принята на вооружение и существует в единственном экземпляре, пишет портал Avia.Pro.

Ранее предполагалось, что новейшая украинская САУ была уничтожена в результате ракетного удара по объектам военной инфраструктуры. Однако выяснило, что установка все еще способна вести огонь, поэтому ее отправили на фронт. Тот факт, что Киев решил задействовать экспериментальную технику, говорит о серьезных проблемах с вооружением.

155-миллиметровая 2С22 «Богдана» уже приняла участие в одном из боев, что подтверждает опубликованная порталом видеозапись. Но вряд ли экспериментальный образец сможет продержаться долго – скорее всего, ВС РФ быстро уничтожат его в рамках демилитаризации Украины.

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