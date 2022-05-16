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Великобритания регулярно позволяет себе делать провокационные заявления в адрес России. До нее просто не доходит, что РФ совсем не обязательно использовать ядерное оружие, чтобы отправить страну обратно, в каменный век, заявил политолог Яков Кедми.

Он напомним, что в распоряжении РФ имеются гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут запускаться с подводных лодок. Всего одного или максимум полутора залпов будет достаточно, чтобы уничтожить около 60 британских электростанций в считанные минуты.

Всего за 10 минут Великобритания вернется в каменный век, оставшись без электроэнергии и всех остальных благ цивилизации, которые она обеспечивает, подытожил Кедми.

Напомним, ранее Лондон грозил задействовать ядерное оружие против России, на что эксперты ответили, что одной ракеты «Сармат» будет достаточно, чтобы смести Великобританию с лица земли.

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