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Вступление Швеции и Финляндии, которые до этого поддерживали нейтралитет, в Североатлантический альянс, стане угрозой национальной безопасности России. Поэтому она обязательно ответит на этот шаг, уверен генерал Андрей Картаполов, возглавляющий в Госдуме РФ комитет по обороне.

Он пояснил, что Швеция, которая не граничит с Россией по суше, вроде бы никак ей не угрожает. Однако после вступления в НАТО на территории этой страны появятся ракеты, подлетное время которых к российским городам будет минимальным.

Еще хуже дело обстоит с Финляндией, в которой НАТО может разместить свои военные базы. Именно поэтому РФ даст военный ответ, если Хельсинки не откажется от своего стремления вступить в Североатлантический альянс.

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