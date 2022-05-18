Попытка Болгарии вырваться из плена российской нефти из-за планируемого Европой эмбарго приведет к затяжному продовольственному кризису и стремительному росту цен на горюче-смазочные материалы, пишет местное издание «Капитал».

Болгарские журналисты пояснили, что в стране все топливо является продуктом переработки российской нефти. Именно это является главной причиной зависимости, от которой невозможно отказаться без негативных последствий для промышленности.

Если Болгария присоединится к эмбарго, то экономический кризис разразится практически сразу, не оставляя времени на поиск путей противодействия ему.

В плену нефти из России, заявляет автор публикации, находится не только Болгария. Столь же тяжелые последствия эмбарго ожидают также Чехию, Венгрию и Словакию.