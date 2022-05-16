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Представители коренных народов Канады намерены передать британской королевской семье требование извиниться за создание в стране так называемых резидентских школ. В своё время в них погибло несколько тысяч детей индейцев от плохого обращения и болезней.

Резидентские школы начали открывать в Канаде ещё в середине 19 века. Туда отправляли детей из числа коренных народов, чтобы процесс ассимиляции с британскими и французскими колонистами проходил быстрее. Ранее уже было известно, что процессы воспитания и обучения в таких школах был далеки от идеальных – индейские дети и подростки страдали от болезней и плохого обращения, многие умирали.

Новый виток скандалов вокруг резидентских школ вызвала находка, которую обнаружили в мае 2021 года на территории, где некогда располагалось одно из таких заведений. Там нашли свыше тысячи безымянных могил с останками несовершеннолетних.

Формально главой Канады по-прежнему остаётся английский монарх, сейчас – королева Елизавета II. Поэтому представители индейской общественности страны намерены потребовать от неё извинений за действия предшественников.

Ранее с подобными извинениями уже выступил папа Римский Франциск. Резидентские школы управлялись и при участии Католической церкви. Последняя резидентская школа была закрыта в Канаде только в 1996 году.

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