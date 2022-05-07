ПГТ Нижнее, что на территории Луганской народной республики, перешел под контроль российских войск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сослался на информацию, полученную от генерала Делимханова Шарипа Султановича, который в настоящий момент находится в самой гуще событий.

«Мне только что доложил мой брат, генерал Делимханов Шарип Султанович, что поселок городского типа Нижнее полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее глава Чечни сообщил о контрнаступлении украинской армии рядом с поселком Воеводовка в той же ЛНР. Завершилось оно неудачно, поэтому этот населенный пункт также находится под контролем союзных сил РФ и независимой республики Донбасса.