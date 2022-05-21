У нацистов с «Азовстали», которые «хором» вылезли из подземелий завода «Азовсталь» не было ни объединяющей идеи, ни боевого духа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал боевиков «шайтанами», из-за которых погибло много обманутой молодежи, которая им верила.

Кадыров пояснил, что националисты отлично знали с самого начала, что им придется сдаваться или умирать. Они выбрали первое, но тянули время, подвергая мучениям своих тяжелораненых и мирных жителей Мариуполя, оказавшихся рядом с этими «сатанистами».

По словам чеченского лидера, цель российской спецоперации заключается в том, чтобы избавить Украину от подобных «шайтанов». Он призвал бойцов ВСУ, которые сейчас пытаются отстаивать Лисичанск, Северодонецк и другие города, сдаваться, так как националисты все равно предадут их ради сохранения собственных жалких жизней. Как это сделали боевики с «Азовстали».