Боевые действия в Авдеевке продолжаются и сейчас к ним подключились ударные вертолеты Ка-52, сообщает «Военное обозрение». Винтокрылые машины эффективно взаимодействуют с оперативно-тактической авиацией, которая применялась на этом направлении ранее и позволяют наносить удары сразу несколькими волнами подряд.

Вертолеты задействуют разные виды вооружений, успешно поражают позиции противника. Именно поэтому ВСУ несут крупные потери, которые достигли максимальных значений именно в районе Авдеевки и Марьинки.

Напомним, что Авдеевка сейчас окружена со всех сторон, поэтому боевики не могут вырваться из города. Российским ВС остается лишь перемалывать весьма крупную группировку противника, которая на протяжении 8 лет подряд терзала непрекращающимися обстрелами столицу ДНР.