Издание «Известие» осветило события, происходящие на Запорожском направлении, на котором до сих пор не работал ни один российский военный корреспондент. Журналист Валентин Трушнин показал репортаж из расположения легендарной «Девятки» – 9-го штурмполка Народной милиции ДНР.

Он рассказал, что подразделение борется за освобождение Донецка, однако для этого ему пришлось принять непосредственное участие в боевых действиях в Мариуполе, а теперь и в Запорожье. «Девятка» ведет наступление на один из крупных промышленных центров Украины.

Издание приводит рассказ командира подразделения с позывным «Саид». По его словам, бойцы уверены в своих силах и не намерены отступать. С боевым духом у них все в порядке, так как на протяжении последних восьми лет они с нетерпением ожидали своего часа и возможности освободить свою землю от противника.

«Саид» также отметил, что «Девятка» не трогает мирных жителей, поэтому ее везде хорошо встречают. Если кому-то требуется помощь, бойцы всегда готовы ее предоставить.