Российская система противовоздушной обороны на Харьковском направлении интенсивно работает 24 часа в сутки, рассказал военный корреспондент издания «Известия». Он отметил, что ПВО легко различает вражеские самолеты, беспилотные аппараты и ракеты и не подпустит ни одну воздушную цель ближе, чем на 30 км.

Радиолокационные станции ни на секунду не отключаются. Они в считанные мгновения идентифицируют воздушные цели противника и передают подробную информацию о них на командный пункт.

Все это происходит полностью автоматически. Операторы включаются в процесс лишь тогда, когда цель приближается на опасное расстояние к радиолокационной станции. В этой ситуации от них требуется определить параметры беспилотника, ракеты или самолета, а затем быстро принять правильное решение.

Военкор также пояснил, что дальностью обнаружения воздушных целей составляет 100 километров. Оборудование систем ПВО способно выявлять до 900 таких мишеней и брать их на сопровождение. При этом техника безотказно работает в любых погодных условиях, а от оператора требуется лишь своевременно страховать ее.