Полки с “молочкой” и соками могут поредеть уже в ближайшее время. Производители такой продукции могут существенно снизить ассортимент. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на участников рынка.

Главная проблема, по словам производителей, на которых ссылается издание, – отсутствие упаковок Tetra Pak. Это асептическая упаковка, аналогов которой в России нет. Один из двух иностранных производителей такой тары свернул свой бизнес на российском рынке ещё марте. А к концу мая российские компании, производящие продукты, которые должны храниться в такой упаковке, почувствовали её дефицит – сделанные ранее запасы тары уже подходят к концу.

В этой связи, говорят участники рынка, производители будут вынуждены отказаться от многих продуктов с длительным сроком годности, переключив мощности на создание скоропортящегося товара.

Кроме скоропортящегося товара, российские производители, вероятно откажутся, и от производства товаров небольшого объёма. Выпускать их в упаковке, которая предназначена для скоропортящихся товаров, не будет иметь смысла.