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Официальный представитель Министерства обороны Израиля Бени Ганс сообщил о готовности направить вооружение на Украину. Об этом сообщили эксперты издания Avia.pro.

Помимо военной помощи на Украину будет направлены еще гуманитарная. По словам представителя Минобороны, все поставки будут официальными.

Глава израильского оборонного ведомства ранее заявил: «Мы поддерживаем Украину и оказываем ей гуманитарную и военную помощь, принимая во внимание самые широкие аспекты интересов Израиля».

Ранее уже появлялись сведения о том, что Израили поставляет Украине стрелковое оружие и другую технику. Но эти сведения не были подтверждены. Кроме того, есть информация о том, что Израиль отправил Киеву ПТРК «Spike NLOS».

Заявление, сделанное министром обороны Израиля ставят под удар взаимоотношения страны с Россией.

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