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Украинская территориальная оборона создавалась в основном для проверки документов на блокпостах да защиты собственных населенных пунктов, если им будет грозить опасность. Однако указ президента Украины позволил отправлять представителей этого странного полувоенного образования прямиком на передовую.

Внезапное изменение концепции совершенно не понравилось представителям теробороны, которые рассчитывали отсидеться в спокойных западных регионах страны. Дело уже дошло до бунтов, рассказало украинское издание «Страна.Ua».

Так, боевики 115-й и 101-й бригад записали обращение к руководству Украины и командованию ВСУ. Они заявили, что без должной подготовки и соответствующего оснащения никаких боевых задач выполнять не собираются. В городе Стрый Львовской области взбунтовались родственники боевиков 65-го батальона 103-й бригады, которых отправили на передовую.

В закарпатском Хусте ситуация еще больше обострилась, так как и родственники, и сами представители территориальной обороны начали протестовать против отправки на фронт.

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