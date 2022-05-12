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Актёр и телеведущий Иван Ургант, пропавший с экранов телевизоров в конце февраля, может вернуться к съёмкам в фильмах. Речь идёт о серии новогодних кинолент “Ёлки”, в нескольких частях которых Ургант исполнил одну из главных ролей.

Компания Bazelevs опубликовала у себя на страницах в социальных сетях фотографию разбитой тарелки со съёмочной площадки очередной, уже девятой по счёту, части “Ёлок”. На тарелке в числе прочего указывались имена людей, которые работают над картиной. Впрочем, списка актёров там нет. Что однако не мешает специалистам предполагать, что Иван Ургант всё же вернётся к работе над фильмом, поскольку его персонаж является одним из наиболее узнаваемых в серии новогодних комедий.

Предполагается, что очередные “Ёлки” выйдут в прокат 1 декабря. Во всяком случае, такая дата указывалась на снимке с тарелкой.

Программа “Вечерний Ургант” перестала выходить в эфир на “Первом канале” с начала специальной военной операции на Украине. Это объяснялось изменениями в сетке вещания. При этом руководство “Первого канала” подчёркивало, что о закрытии программы речи не идёт – рано или поздно она вернётся в эфир. Сам Иван Ургант с конца февраля не появлялся ни в одном телевизионном проекте.

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