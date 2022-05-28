Конфликт на Украине уже перерос в прямое противостояние России и НАТО, считает историк и журналист из Италии Анджело Д’Орси. Он также отметил, что Североатлантический альянс уже пал жертвой антироссийских санкций и может заняться подсчетом потерь.

По словам журналиста, противостояние между НАТО и Россией уже идет. Действия Североатлантического альянса показывают, что он давно не является оборонительным блоком. Именно его агрессивное поведение привело к конфликту на Украине и породило множество других противостояний до этого.

Санкции против России, которые вводит Запад, не продемонстрировали желаемой эффективность. Д’Орси пояснил, что убедиться в этом совсем несложно – достаточно лишь сравнить те потери, которые понесли РФ и Запад из-за экономических рестрикций.