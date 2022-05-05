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Жители итальянских курортов жалуются на серьезные финансовые проблемы, которые возникли из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро в интервью изданию The Guardian. Подробности передает РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что они уже сейчас на нуле. Их бизнес процветал благодаря россиянам. На русских держалась и вся местная экономика. С такой проблемой столкнулся не только предприниматель Ротондаро. На отсутствие российских туристов жалуются владельцы отелей, ресторанов, сувенирных магазинов. Жители отмечают, что раньше всегда было много русских, а теперь нет ни одного.

Итальянцы очень надеются на то, что россияне вернутся в страну к концу лета. В Скалее всего 11 000 жителей. Большинство из них работает в туристической сфере. Доходы баров, ресторанов и магазинов напрямую зависят от россиян. По предварительным подсчетам, в этом году Италия не досчитается около 300 000 туристов, которые могли бы принести стране минимум 180 миллионов евро.

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