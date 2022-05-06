Главком ВСУ Валерий Залужный несколько поторопился хвастать удавшимся контрнаступлением на Харьковском направлении. Эксперты Института изучения военных конфликтов США (ISW) заявили, что никаких подтверждений достоверности данной информации нет.

Они отметили, что Залужный в последний раз поднимал тему контрнаступления еще в первый день российской спецоперации на Украине. Но ни тогда, ни сейчас его заявления не соответствовали действительности. Во всяком случае анализ боевых действий за минувшие сутки показал, что ВСУ вряд ли достигли успехов при попытке начать контратаку.

Эксперты предположили, что было бы, если бы Залужный сказал правду. В этой ситуации российским войскам пришлось бы отступить, причем их артиллерийские установки больше не смогли бы достать до Харькова. Однако такой сценарий может оказаться ловушкой для ВСУ. Не исключено, что ВС РФ вытянут их к северу от города, отрежут от него и возьмут в плотное кольцо.