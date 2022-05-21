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НАТО давно не видит в Турции своего союзника. Он вынес Анкару за скобки, о чем свидетельствует хотя бы нежелание США отменять санкции из-за комплексов С-400, которые Америке никак не угрожают. По мнению турецкого историка Мехмета Перинчека, Анкаре стоит задуматься над сменой Североатлантического альянса на ОДКБ.

Цель Турции – это обеспечение собственной национальной безопасности и экономического роста. Однако достичь ее невозможно из-за вхождения страны в состав НАТО. Североатлантический блок давно превратился в инструмент разделения мира и разжигания войны, причем он полностью игнорирует интересы стран-участниц.

В Восточном Средиземноморье НАТО во главе с США составил антитурецкую коалицию. В Сирии против Анкары уже не один год воюет PKK/YPG, которые пользуются поддержкой Вашингтона. Да и на заседаниях Альянса Турцию выставляют врагом остальные государства. Именно поэтому имеет смысл задуматься о выходе из НАТО и поиске альтернативы. В качестве которой отлично подходит ОДКБ.

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