В Италии доказали более высокую эффективность против штамма коронавируса “омикрон” российской вакцины “Спутник V”. Журнал Vaccines приводит результаты соответствующего исследования Института Спалланцани.

Для сравнительного анализа учёные взяли популярную российскую вакцину и вакцину корпорации Pfizer. После проведения ряда тестов исследователи установили, что титр антител у “Спутника V” против штамма “омикрон” более чем в 2 раза превышает такой же титр у препарата Pfizer. Причём в первые три месяца титр антител, сформированных российской вакциной превышает показатель иностранной более чем в 2,5 раза.

Кроме того, российская вакцина показала лучшие результаты при нейтрализации коронавируса “омикрон”-штамма. Для соответствующего анализа учёные взяли сыворотку крови людей, привитых “Спутником V” и вакциной от Pfizer, а затем добавили в них “омикрон”. Оказалось, что в более чем 70% случаев российская вакцина нейтрализовала вирус. У Pfizer этот показатель – около 57%.

“Омикрон”-штамм в настоящее время является самым распространённым вариантом коронавируса. По данным Роспотребнадзора, почти все случаи заражения инфекцией в России приходятся именно на этот штамм.