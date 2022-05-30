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Большинство российских компаний в новых экономических реалиях перестроили свою работу и адаптировались, однако пока ситуацию в бизнесе оценивают, как негативную. Таковы результаты социологического исследования, которые содержатся в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

Уточняется, что опрос проводился в мае среди руководителей и владельцев более 6 тысяч компаний. Ответить на вопросы предложили представителям бизнеса во всех российских регионах.

В итоге, почти 77 процентов респондентов заявили, что в условиях санкций сумели перестроить работу своего бизнеса. Ещё около 12 процентов сообщили, что вынуждены были полностью или частично приостановить работу, поскольку адаптироваться не получается. Вместе с тем показатели работы у большинства частных компаний падают. О снижении прибыли заявили более 66 процентов опрошенных бизнесменов.

Примерно четверть респондентов отметили, что работают практически “в ноль”. А незначительная доля опрошенных – 4 процента – крайне пессимистично смотрит на ситуацию и считает, что в ближайшем будущем никаких перспектив выбраться из кризиса нет.

Экономические санкции страны Запада стали вводить в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе, которая стартовала 24 февраля. В исследовании бизнес-омбудсмена сообщается, что мировые экономические ограничения коснулись почти 87 процентов российских компаний.

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