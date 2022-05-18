Политолог Ростислав Ищенко в своей статье для издания “Украина.ру” высказал свое мнение о том, почему Запад перестал поставлять Киеву оружие. По мнению эксперта, западные страны решили перестать выбрасывать деньги на ветер.

По словам политолога, все больше назревает крах киевского режима. ВСУ несут огромные потери, в обществе нарастает напряженность, военные отказываются воевать до последнего. Ищенко отмечает, что киевскому режиму наступит конец сразу после первого крупного поражения ВСУ.

Запад обратил внимание на все эти изменения на Украине, поэтому принял решение приостановить поставки оружия. Новый транш в размере 40 млрд долларов был заморожен.

США и НАТО начали осознавать, что у Украины просто нет никаких шансов. Поэтому уже скоро Киеву придется выкручиваться самостоятельно.