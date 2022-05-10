Министерство обороны Швеции заявило, что теперь на вооружении страны имеются американские ракетные комплексы Patriot PAC-3, полученные еще в прошлом году. Они включают в себя пусковые установки для боезарядов двух типов, которые якобы способны обеспечить возможность противостоять серьезному противнику и уничтожать даже баллистические ракеты.

Это заявление прокомментировали военные эксперты, которые нашли уязвимое место в Patriot PAC-3. По словам специалистов, эти комплексы, включающие помимо пусковых установок еще и собственную электростанцию и РЛС, больше подходят для борьбы с самолетами. Ракеты же они сбивать не в состоянии.

Авторы вспомнили, что в 2003 году в ходе войны в Персидском заливе американскому комплексу удалось сбить 9 боезарядов «Аль-Самуд 2». Но тогда для этой цели использовались противоракеты малой дальности. На большой дистанции подобное повторить не получится. Именно поэтому Саудовская Аравия предпочла вести переговоры о приобретении российских С-400 «Триумф», а не Patriot PAC-3.