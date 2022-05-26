Отсутствие прямого авиасообщения со многими странами Европы неожиданно сыграло на руку России в предотвращении распространения оспы обезьян. Тем не менее на границах принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить завоза в страну инфекции. Об этом рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

В интервью радио Sputnik, он отметил, что пока в России не было выявлено ни одного случая обезьяньей оспы. Однако контролирующие органы пристально следят за ситуацией. К примеру, на границах страны работают санитарно-контрольные пункты. На них учитывают людей, которые прибывают из стран, где были отмечены вспышки заражений. Но таких людей немного, поскольку прямого сообщения с большинством стран Европы сейчас нет, добавил эксперт.

Малышев добавил, что специальной вакцины от оспы обезьян не существует. И методов её лечения тоже. Впрочем, от заражения должна спасти прививка от оспы натуральной.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире зафиксировано уже более 130 случаев заражения обезьяньей оспой в нетипичных для этого заболевания странах. Ещё 160 человек находится под подозрением. Наиболее крупные вспышки заражений произошли в Великобритании, Португалии и Испании.

Оспа обезьян распространена в странах центральной и южной Африки. Там она передаётся людям от животных. От человека к человеку инфекция передаётся воздушно-капельным путём при долгом контакте. Специалисты отмечают, что как правило, болезнь протекает относительно легко. Её главные симптомы – повышенная температура, слабость и характерная сыпь по всему телу.