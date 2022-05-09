Варшава мечтает установить контроль над «историческими территориями», которые находятся на западе Украины. При этом Соединенные Штаты не против помочь ей достичь этой цели, считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Это заявление прокомментировал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию “Украина.ру”

Он напомнил, что Польша неоднократно заговаривала о возможном вводе своих войск на Украину в качестве «миротворцев». По этим соусом она вполне может «отрезать» от соседней страны Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Впрочем, Россия вряд ли даст Польше это сделать. Если Варшава рассчитывает на помощь НАТО, то зря, так как Североатлантический альянс не будет вмешиваться. РФ же может просто атаковать польские войска гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», что сразу же остудит их воинствующий пыл.