Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи выяснили, что воздушно-капельным путём можно не только заразиться коронавирусом, но также и иммунитетом к нему. Об этом заявили учёные из университета Колорадо (США).

Они провели исследование среди 34 семей и обнаружили, что у детей привитых родителей почти на 40% больше антител к коронавирусу, чем у тех, чьи родители не ставили прививки от ковида (болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция).

По словам учёных, объяснение этому довольно простое. Антитела, или иммуноглобулины, – это микроскопические частицы, которые содержатся в слюне человека. Поэтому они вполне могут попадать в воздух при дыхании, а уже оттуда переходить в организмы других людей.

Однако специалисты говорят, что переданный воздушно-капельным путём иммунитет не даёт высокой гарантии защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы лучше обезопасить свой организм, по словам учёных, лучше всё же прибегать к традиционному методу вакцинации.

Вам может понравиться

Норвежская компания ремонтирует дороги по технологиям с нулевым выбросом углерода

Норвежская компания Carbon Crusher в процессе ремонта и восстановления дорожного покрытия перерабатывает битум (побочный продукт сырой нефти) в лигнин, способный улавливать углерод. Об этом сообщает портал FastCompany. Перевод основных положений

Новый пористый материал улавливает токсичные загрязнители из воздуха

Исследователи из Университета Лимерика в Ирландии совместно с коллегами из ведущих университетов Китая разработали новый материал под названием НО-55, способный улавливать из воздуха токсичные химические вещества. Об этом сообщает новостной

Mirage News: Австралийские учёные нашли способ разрушать смертоносные бактерии

Новое исследование Австралийского национального университета (ANU) может привести к поиску лучших вариантов лечения редкого, но очень смертоносного типа бактериальной инфекции, быстро разрушающей клетки своими токсинами. Об этом сообщает австралийский портал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |