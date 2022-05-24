Исследователи выяснили, что воздушно-капельным путём можно не только заразиться коронавирусом, но также и иммунитетом к нему. Об этом заявили учёные из университета Колорадо (США).

Они провели исследование среди 34 семей и обнаружили, что у детей привитых родителей почти на 40% больше антител к коронавирусу, чем у тех, чьи родители не ставили прививки от ковида (болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция).

По словам учёных, объяснение этому довольно простое. Антитела, или иммуноглобулины, – это микроскопические частицы, которые содержатся в слюне человека. Поэтому они вполне могут попадать в воздух при дыхании, а уже оттуда переходить в организмы других людей.

Однако специалисты говорят, что переданный воздушно-капельным путём иммунитет не даёт высокой гарантии защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы лучше обезопасить свой организм, по словам учёных, лучше всё же прибегать к традиционному методу вакцинации.