Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о планах введения оплаты за пользование социальной сетью для бизнеса и госаккаунтов.

Частично платной социальная сеть станет для коммерческих или государственных пользователей. При этом Илон Маск обещает, что нововведение не коснется обычных пользователей. Для них социальная сеть так и останется бесплатной.

Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Информация об этом появилась 25 апреля.

Сразу после приобретения социальной сети американский миллиардер поднял вопрос о снижении заработной платы для сотрудников, которые занимают руководящие должности в компании. Также он сообщил о том, что хочет отказаться от вознаграждения для членов совета директоров Twitter. Такое решение поможет сэкономить до трех миллионов долларов.