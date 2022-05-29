Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) вместе с компанией Glass Dyenamics разработали передовую технологию для создания стекла, которое способно «тонироваться» в заданном режиме при подаче электрического заряда. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Контроль скорости потока тепловой энергии в здания и из них через окна быстро становится неотъемлемой частью устойчивых мер, принимаемых коммунальным бизнесом для повышения энергоэффективности зданий. В этой связи важно отметить, что инновационное «динамическое стекло» следующего поколения представлено на рынок для широкого круга потребителей.

«Наше стекло предложено по цене, эквивалентной широко доступному стеклу премиум-класса, такому как матовое или узорчатое стекло. Мы выходим на рынок со стеклом для входной двери, боковых окон и фрамуг и будем масштабировать производство в течение следующих двенадцати месяцев», – заявил соучредитель и генеральный директор Glass Dyenamics Кристофер Анджело для IE.

Это увеличение доступности происходит за счет поддержки разработки со стороны Министерства энергетики США (DOE), поскольку «существующие компании по производству динамического стекла до сих пор отдавали приоритет продажам на рынке коммерческого строительства, а высокие затраты ограничивали его внедрение на рынке», – отмечено в пресс-релизе.

То есть фактически наблюдается открытая финансовая господдержка этой новой разработке, что весьма нехарактерно для демонстрируемой и навязываемой всему миру как «пример» американской модели доминирования «свободного рынка» и «частного бизнеса» в коммунальной сфере.

В IE не особо затрудняются с объяснением, цитируя пресс-релиз DOE и Glass Dyenamics: «Динамическое стекло представляет собой огромную возможность для воздействия на климат, улучшая доступ потребителей и малообеспеченных слоев населения к энергоэффективным технологиям, тем самым ускоряя переход к экологически чистой энергии», что «согласуется с текущей политикой администрации Байдена» по ускорению внедрения новых технологий, способных восполнить растущие потребности в энергии.

Важно учитывать, что сейчас средняя стоимость счета за электроэнергию на одну американскую семью составляет 2060 долларов США. Недавний отчет NREL и Berkeley Lab показал, что динамические окна в жилых кварталах могут принести более 19 миллиардов долларов экономии на счетах за коммунальные услуги. Это может дать до 20 процентов экономии энергии в доме – значимое предложение, сопоставимое по ценности с внедрением солнечных батарей на крыше зданий.

Не менее важно, что эта мера способна также сократить выбросы CO2 на 78 миллионов метрических тонн в год к 2030 году, причем без каких-либо субсидий. «Это предоставляет нам прекрасную возможность поддержать развитие отечественного производства экологически чистой энергии и трудоустройства», – сказал в пресс-релизе Рам Нараянамурти, руководитель программы по новым технологиям Министерства энергетики США.

На сегодняшний день динамическое стекло прошло более 100 000 циклов полевых испытаний на соответствие со стандартами устойчивости к внешним воздействиям, что делает его важным первым шагом на пути к более широкому использованию технологии. «В то время как солнечная и ветровая энергия быстро развиваются, чтобы удовлетворить растущие потребности в экологически чистой энергии в городских масштабах, отдельные домовладельцы могут сделать большой шаг вперед, сократив потери энергии непосредственно у ее источника – в наших окнах в мир, который мы хотим сохранить», – заключает Interesting Engineering.