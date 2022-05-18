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В Китае негативно отнеслись к идее вступить в Североатлантический военный блок Швеции и Финляндии. Газета “Хуаньцю шибао” назвала увеличение НАТО новой “волной безумия” после периода холодной войны.

Китайские обозреватели указывают, что НАТО – это, прежде всего, продукт противостояния СССР и Запада в прошлом веке. Сейчас целесообразность существования военного блока западных стран вызывает вопросы. По мнению авторов газетной публикации, НАТО необходимо только для того, чтобы поддерживать миф о главенствующей роли Запада в решении мировых вопросов после того, как экономическая глобализация по западному образцу “потерпела неудачу”. Теперь, чтобы показать свою мощь, Запад активно ищет внешних врагов, в данном случае речь идёт о России.

“Хуаньцю шибао” также отмечает, что продвижение НАТО к российским границам может усугубить существующие конфликты, поскольку стратегическое пространство России будет сжато, а сама она фактически вытеснена из Европы. Это в свою очередь может привести к очередному витку напряжённости.

Решение о вступлении в НАТО до этого придерживающиеся нейтралитета Финляндия и Швеция приняли в середине мая на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине.

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