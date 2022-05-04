В Хорватию теперь можно въезжать точно также, как можно было это делать до пандемии коронавируса. Для въезда в страну сняли все антиковидные ограничения. Соответствующее заявление распространило Министерство внутренних дел Хорватской республики.

Уточняется, что никаких тестов сдавать не нужно, предъявлять документы о вакцинации тоже необязательно. Достаточно только одной из виз: визы Хорватии, шенгенской визы, или многократной визы Болгарии.

Принимать документы россиян на выдачу виз соответствующие учреждения Хорватии начали ещё с середины апреля. Впрочем, напрямую добраться до этой европейской страны сейчас не получится. Придётся лететь стыковыми рейсами через страны, которые пускают самолёты российских авиакомпаний в своё воздушное пространство.

Коронавирусные ограничения в Хорватии начали отменять в апреле. По словам властей, ситуация с заражениями стабилизировалась, поэтому было отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях, а также были сняты ограничения по работе отелей, ресторанов, баров, по проведению массовых мероприятий и так далее.