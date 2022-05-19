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Президент Украины Зеленский заявляет об «эвакуационной миссии» на металлургическом комбинате «Азовсталь», однако его слова – это очередная пропаганда. Никакой эвакуации на заводе нет, это позорная сдача боевиков в плен, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в интервью порталу «Украина.ру».

Он сравнил «эвакуацию» со сдачей в плен гитлеровских войск под Сталинградом и отметил, что Владимир Зеленский не имеет к происходящему на «Азовстали» никакого отношения. Боевики приняли решение сдаться после напряженной работы Генштаба ВС РФ, спецслужб России и ДНР, ряда других ведомств.

Войска РФ и ДНР военными методами создали такие условия, что боевики полка «Азов» (запрещен в России) и военнослужащие ВСУ были вынуждены сдаваться в плен. Коммуникации с ними осуществлялись представителями спецслужб. А обращения «азовцев» в Зеленскому, Эрдогану, папе римскому и прочим не принесли никаких результатов. Поэтому заявления президента Украины – это лишь желание приписать себе дополнительные заслуги, которых на самом деле не существует.

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