Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские власти имели все шансы деблокировать Мариуполь, но упустили их, сознательно принеся в жертву боевиков, которые сейчас скрываются в подземных коммуникациях «Азовстали», рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Фактически, Киев своими действиями загнал националистов полка «Азов» (запрещен в России), в западню, из которой им вряд ли удастся выбраться. Между тем, в самом начале штурма города у ВСУ было численное преимущество, отметил военнослужащий ДНР.

«Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол „Азовстали” и полностью его блокировав», – цитирует Ходаковского портал «Русская весна».

Командир батальона «Восток» также добавил, что Киев сейчас выставляет боевиков героями, однако на самом деле это сакральные жертвы, принесенные властями, не захотевшими использовать возможности для деблокады Мариуполя.

Вам может понравиться

Ещё 170 гражданских эвакуировали с завода “Азовсталь” и Мариуполя

Численность эвакуированных мирных жителей с промплощадки комбината “Азовсталь” и города Мариуполя продолжает увеличиваться. На этот раз из зоны боевых действий вывезли более 170 человек. Заявление об этом в соответствующем пресс-релизе

СП: Стало известно, когда Польша вернет себе Львовскую область, не спрашивая разрешения у Зеленского

Польша может вернуть себе территории Западной Украины, не спрашивая разрешение на это у президента Владимира Зеленского. Издание «Свободная пресса» напомнило, что недавно польский лидер Анджей Дуда заявил, что после окончания

Матвийчук: Освобождение Попасной стало катастрофой для ВСУ на Донбассе

Установление союзными силами РФ и ЛНР контроля над городом Попасная стало настоящий катастрофой для Киева. Все дело в том, что этот населенный пункт открывает путь вглубь Донбасса и дает возможность
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 11 мая – переменная облачность, до 5 °C |