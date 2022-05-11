Киевские власти имели все шансы деблокировать Мариуполь, но упустили их, сознательно принеся в жертву боевиков, которые сейчас скрываются в подземных коммуникациях «Азовстали», рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Фактически, Киев своими действиями загнал националистов полка «Азов» (запрещен в России), в западню, из которой им вряд ли удастся выбраться. Между тем, в самом начале штурма города у ВСУ было численное преимущество, отметил военнослужащий ДНР.

«Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол „Азовстали” и полностью его блокировав», – цитирует Ходаковского портал «Русская весна».

Командир батальона «Восток» также добавил, что Киев сейчас выставляет боевиков героями, однако на самом деле это сакральные жертвы, принесенные властями, не захотевшими использовать возможности для деблокады Мариуполя.