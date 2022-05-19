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В интервью изданию «Украина.ру» командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о переговорах спецслужб с боевиками ВСУ на «Азовстали». Он пояснил, что именно они убедили националистов сдаться, в то время как подразделения ДНР несли ответственность исключительно за военную часть операции.

Представители спецслужб в переговорах с боевиками не лукавили, а просто подробно объяснили, что именно их ожидает. Представителям полка «Азов» (запрещен в России), рассказали, что в случае продолжения сопротивления давление на них будет возрастать. К конечном итоге металлургический комбинат превратится для них в одну большую братскую могилу.

Подобные аргументы возымели воздействие на боевиков, которые и сами прекрасно видели бесполезность сопротивления. Поэтому они и приняли решение сдаться в плен.

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