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Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) согласились сложить оружие и сдаться в плен, однако в ходе переговоров с ними было согласовано несколько важных условий, рассказал командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что выход «азовцев» с территории металлургического комбината будет осуществляться лишь по одному из тоннелей, который в настоящий момент находится под полным контролем войск ДНР.

Кроме того, боевики выставили условие не вести видео- и фотосъемку процесса сдачи в плен. Время выхода пока неизвестно, Ходаковский заявил, что произойдет он «скоро».

Также командир батальона «Восток» прокомментировал высказывания президента Украины Зеленского об «эвакуации» боевиков «Азова». По его словам, украинский лидер просто пытается эффектно обставить капитуляцию.

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