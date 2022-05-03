Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал неофициальную информацию о взятии в плен канадского генерала на металлургическом комбинате «Азовсталь». Он отметил, что ранее была зафиксирована попытка незаметно покинуть территорию завода. Именно тогда иностранец мог попасться в руки российским военнослужащим, передает издание “Взгляд”.

Ходаковский также отметил, что эта попытка была несанкционированной. В противном случае генерал из Канады, который руководил одной из крупных биолабораторий на Украине, не мог «проскочить» под видом мирного жителя, так как весь процесс эвакуации сейчас осуществляется через фильтрационные мероприятия.

Представитель ДНР заявил, что на данный момент эвакуация подходит к своему завершению. Он отметил, что остается только надеяться, что территорию «Азовстали» покинули все гражданские лица.