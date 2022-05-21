Боевики полка «Азов» (запрещен в России) после выхода с территории комбината «Азовсталь» выглядели вполне здоровыми и бодрыми. Бойцы морской пехоты и пограничники ВСУ, напротив, страдали от истощения, рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что «азовцы» просто отобрали у военнослужащих ВСУ все продовольствие, поэтому по ним нельзя сказать, что они несколько недель недоедали. Это лишь подтверждает, что для националистов регулярная армия является вторым сортом.

По словам Ходаковского, сейчас начались допросы и некоторые боевики начали без особого сопротивления отвечать на все вопросы следователей. Часть военных, напротив, не собираются отказываться от своих убеждений и проявляют характер. Причем это не «азовцы».