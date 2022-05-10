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Украинская пропаганда делает из боевиков на «Азовстали» героев, однако на деле они являются лишь сакральной жертвой, загнанной в угол и преданной властями страны, уверен командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он рассказал, что перед штурмом Мариуполя его подразделение морально готовилось к численному превосходству ВСУ. Оно действительно было огромным, но Народная милиция ДНР вместе с ВС РФ сумели одержать победу в столь сложной ситуации. Сперва счет сравнялся, а затем у противника остались только боевики, спрятавшиеся на «Азовстали».

Кукловоды из Киева, уверен Ходаковский, вспоминают о «героях» только ради пропаганды. На деле же правительство Украины обмануло этих людей, оставило их на произвол судьбы. Сейчас они загнаны в подземелья, из которых из-за предательства властей могут не выйти никогда.

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