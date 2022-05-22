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После сдачи в плен боевиков ВСУ на «Азовстали» начались мероприятия по зачистке, рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, военнослужащие миротворческих сил то и дело обнаруживают неприятные «сюрпризы», оставленные нацистами.

«Но Азовсталь продолжает с нами воевать и после сдачи в плен её квартирантов: один из мелких сюрпризов все-таки нашёл свою цель и ранил бойца. Предполагаю, что такого ещё будет», – сообщил Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что вооружение, которое не успели ликвидировать боевики, поднимается на поверхность, а «сюрпризы» аккуратно подрываются, чтобы минимизировать любые риски. Помимо оружия, на территории завода обнаружен даже БТР, который нацисты ВСУ уже не использовали из-за отсутствия топлива.

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