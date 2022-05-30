Ставленник Киева в Луганской области Сергей Гайдай заявил, что после непродолжительных боев на улицах Северодонецка российские войска вошли в центр города. Он также сообщил о переходе нескольких важных объектов под контроль союзных сил.

В городских кварталах уже началась зачистка. Боевики ВСУ ушли в промышленную зону города, где предпринимают попытки организовать сопротивление, сообщает портал «Военное обозрение».

Под контролем ВС РФ уже находится здание администрации Северодонецка. Боевики ВСУ выбиты с площади Мира, находящейся в центре города. «Губернатор» Гайдай также отметил, что трасса Бахмут-Лисичанск находится под интенсивными обстрелами.

Напомним, что украинские войска не могут отступить от Северодонецка, так как город окружен. Поэтому у них лишь два выхода – сдаться в плен либо продолжать бессмысленное сопротивление.