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Эксперты китайского издания Global Times обрушили лавину критики на британского генерала Ральфа Вудисса, заявившего о «значительном вкладе Лондона в защиту Европы. Они написали, что в то время, когда между Украиной и Россией продолжается вооруженное столкновение, некоторые бравые воины занимаются «словесным бряцанием оружием».

По словам Вудисса, НАТО намеревается провести учения, в которых Великобритания будет принимать участие. Эти маневры якобы должны стать «грубым политическим сигналом» для России.

Китайские эксперты отмечают, что именно из-за подобных сигналов боевые действия на Украине еще больше ужесточаются. Потому что Великобритания и США делают все возможное для эскалации ситуации. При этом о защите Европы с их стороны не может быть и речи.

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