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Президент США Джо Байден врет своим избирателям, которые давят на него из-за поддержки Киева. Все дело в том, что с другой стороны на него оказывает давление Европа, под которым он вынужден все больше поддерживать Украину, уверен китайский эксперт Дяо Дамин.

В своей публикации в издании Global Times, перевод которой представлен РИА Новости, он пояснил, что Байден рассказывает американцам о невмешательстве США в украинский кризис. Однако это неправда, так как помощь Киеву в столь серьезных масштабах – это попытка не допустить диалога между РФ и Украиной. Это означает, что Вашингтон уже втянулся в конфликт и может вмешаться в него еще больше.

Напомним, что согласно опросу американского издания Washington Post, 47 процентов граждан США не доверяют Байдену из-за той политики, которую он ведет в отношении Москвы и Киева. Действия президента вызывают недовольство избирателей, из-за чего он вынужден врать о нежелании вмешиваться в конфликт.

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